"جميلات كردستان سوريا" يطلقن حملة لمساعدة العوائل الكردية النازحة

أطلقت مجموعة "جميلات روجآفا" التي تضم 50 ألف امرأة كردية، حملة لجمع التبرعات المادية والعينية للنازحين عن المدن التي تقع في نطاق الحملة العسكرية التركية شمال شرق سوريا.

ومجموعة "جميلات روجآفا ـ وتعني جميلات غرب كردستان"، حركة نسائية أسستها سيدة كردية من مدينة القامشلي، وتتخذ من موقع "فيسبوك" وسيلة للتواصل بين أعضاء المجموعة من جميع أنحاء العالم.

وبعد الحملة العسكرية التركية على شمال شرق سوريا، التي أدت إلى إفراغ مدينتي تل أبيض ورأس العين من سكانهما، وجد النازحون أنفسهم داخل مراكز الإيواء وهي عبارة عن مدارس توزيع النازحين عليها، وقامت "الجميلات" بحملة لجمع التبرعات المادية والعينية لتقديمها لتلك العوائل.

وقالت هيلين عثمان مديرة موقع "جميلات روجآفا" على "فيسبوك"، إن "هدف الحملة الخيرية، هو مد يد العون لتلك العوائل النازحة".

وأضافت أن "أشد ما أحزنني هم الأطفال، والمرضى الذين أثرت أوضاعهم في نفسي أشد أثر".

المصدر: رووداو