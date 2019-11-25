العراق يعلن العثور على وثائق تتضمن أسماء قادة "داعش" في الأنبار

أعلن القيادي في حشد محافظة الأنبار بالعراق قطري العبيدي، أن القوات الأمنية عثرت على وثائق تعود لـ"داعش" تتضمن أسماء قادة وعناصر التنظيم غربي المحافظة.

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وقال العبيدي، إن "القوات الأمنية عثرت عند مداهمتها وكرا لإرهابيي داعش في المناطق الصحراوية المحصورة في الطريق الرابط بين قضائي بيجي في محافظة صلاح الدين وحديثة غربي محافظة الأنبار، على مستمسكات تعود للتنظيم مؤشر فيها أسماء وكنى ورموز سرية لقادة وعناصر التنظيم الذين يديرون مهام داعش في المناطق الغربية".

وأضاف، أن "القوات عثرت أيضا على أسلحة متنوعة لخلايا داعش في المناطق المستهدفة"، مبينا أن "تلك القوات تقوم بعمليات فك شفرة رموز التنظيم وإرسال أسماء قادة وعناصر التنظيم إلى الأجهزة الأمنية تمهيدا لاعتقالهم".

وأعلن العراق عام 2017 النصر على تنظيم "داعش" عقب عدة عمليات عسكرية شنها على مواقع سيطرة المسلحين في مدينة الموصل شمالي البلاد.

المصدر: السومرية نيوز