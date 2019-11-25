السودان.. النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي يصل إلى العاصمة جوبا

وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو ظهر اليوم الاثنين، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.

ورافقه في زيارته، أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا، ومحمد حسن التعايشي، وعائشه موسي ومحمد الفكي سليمان، ووزير ديوان الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي.

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يصل جوبا



وصل ظهر اليوم الى مدينة جوبا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو يرافقه أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا والأستاذ محمد حسن التعايشي والأستاذة عائشة موسي والأستاذ محمد الفكي سليمان ووزير pic.twitter.com/uLSJnK9TaC — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) 25 ноября 2019 г.

ويشارك دقلو في اجتماعات الآلية التي شكلتها "قمة عنتبي" لمتابعة تنفيذ المهام المحددة خلال المئة يوم لتنفيذ الترتيبات الأمنية والحكم وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان بين حكومة جنوب السودان وزعيم المعارضة الجنوبية رياك مشار.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي في تصريح صحفي عقب وصول الوفد أن الغرض من الزيارة هو الاطمئنان على سير تنفيذ الاتفاق السياسي في دولة جنوب السودان.

وأشار إلى أن الخرطوم مهتمة جدا بمسألة الاستقرار السياسي وضرورة الوصول إلى اتفاق خلال 100 يوم المتفق عليها.

وصرح التعايشي بأن هناك إشارات إيجابية تجاه تنفيذ الاتفاق وأن الاستقرار السياسي مهم لدولة جنوب السودان والسودان والمنطقة بشكل عام.

وأضاف أن السودان على تواصل مستمر ومباشر مع الأطراف الجنوبية لتحقيق السلام في البلاد.

المصدر: RT