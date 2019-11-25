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تعليق عمل ممثلية بطريركية الإسكندرية بموسكو

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تعليق عمل ممثلية بطريركية الإسكندرية بموسكو
Sputnik
ممثلية بطريركية الاسكندرية في موسكو، الموجودة في كنيسة جميع القديسين بمنطقة كوليشي
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قال القمص نيقولاي بالاشوف، نائب رئيس قسم العلاقات الكنسية ببطريركية موسكو وعموم روسيا، إنه تم تعليق نشاط ممثلية بطريركية الإسكندرية في موسكو.

وأكد أن القرار يعود إلى اعتراف بطريركية الإسكندرية، بالكنيسة الأرثوذكسية المنشقة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعربت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن "حزنها العميق" لقرار بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس البابا ثيودوروس الثاني، الاعتراف بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة.

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وقال القمص نيكولاي بالاشوف، في بيان حينذاك، إن "هذا القرار يجعل مستحيلا ذكر اسم بطريرك الإسكندرية أثناء الطقوس الدينية برعاية بطريرك موسكو لاحقا".

جدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية الوحيدة في أوكرانيا، التي تعترف بها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية هي الكنيسة الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو برئاسة المطران أونوفري.

المصدر: نوفوستي

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