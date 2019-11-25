الكشف عن المادة المتسببة باختناق العشرات في مصر

قالت وزارة قطاع الأعمال في مصر، اليوم الاثنين، إنها أوقفت وحدة حامض النيتريك بمصنع "كيما" القديم، بعدما تسببت في حالات اختناق بالمنطقة المحيطة بالمصنع.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي إن إمدادات الأكسجين لوحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية انخفضت اليوم، ورافقها تغير في اتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، حيث تأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة من الوحدة.

وأضاف البيان أن هذا الأمر تسبب في بعض حالات ضيق بالتنفس لدى بعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع.

وذكر البيان أن شركة "كيما" كانت قد تقدمت لجهاز شؤون البيئة بخطة متكاملة للإصحاح البيئي وتجري مراجعتها حاليا، وذلك لتلافي كافة ملاحظات الجهاز المتعلقة بالمصنع القديم، والحد من الآثار السلبية المترتبة على الانبعاثات.

وتجري الشركة حاليا مفاوضات لإنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك والتي تتوافق تماما مع الاشتراطات البيئية، بطاقة 600 طن/يوم، وذلك لاستبدال الوحدات القديمة، بحسب البيان.

وكان نحو 55 طالبة، و11 معلمة في مدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بأسوان، قد أصيبوا باختناقات شديدة، بسبب التسرب.

المصدر: مصراوي