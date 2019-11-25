بوغدانوف: ممثلو الدستورية السورية سيلتقون في أستانا

أعلن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن اجتماع صيغة أستانا في ديسمبر بانتظار ممثلي اللجنة الدستورية السورية، وهم سيحددون تشكيلة وفودهم بأنفسهم.

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وكان وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي أكد أن اللقاء في نور سلطان سيعقد في 10 – 11 ديسمبر.

وقال بوغدانوف: هناك يشارك وفدا الحكومة والمعارضة السوريتين، وسوف يحددان تشكيلة وفديهما اللذين نأمل بمشاركتهما في صيغة أستانا.

يذكر أن الاجتماع كان مقررا في نهاية شهر أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيله على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.

المصدر: نوفوستي