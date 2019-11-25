بوغدانوف يوضح سبب تأجيل اجتماع أستانا حول الشأن السوري

أعلن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن اجتماع صيغة أستانا الذي كان مقررا في نهاية أكتوبر تأجل على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

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وقال بوغدانوف إن بعض المشاركين في صيغة أستانا هم أعضاء في اللجنة الدستورية من جانبي الحكومة والمعارضة السوريتين.

يذكر أن الاجتماع كان مقررا في نهاية شهر أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيله، وكان وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي أكد أن اللقاء في نور سلطان سيعقد في 10 – 11 ديسمبر.

المصدر: RT