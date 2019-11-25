تحقيق في قضية "ملايين وهمية" تجريه هيئة يرأسها بن سلمان

تحقق الهيئة السعودية لمكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان، في قضية فساد كبرى بالمملكة، وصفت بقضية "الملايين الوهمية" وتتمثل بصرف ملايين الريالات على مشاريع وهمية.

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وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بدأت في التحقيق في قضية فساد كبرى في إحدى بلديات منطقة جازان، تم فيها صرف ملايين الريالات على مشاريع وهمية غير موجودة على أرض الواقع.

ونقلت "سبق" عن مصادر قولها، إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشفت عن صرف مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 3 ملايين ريال على موقع واحد تم تسليمه لمقاولين اثنين بمبالغ متفاوتة، بينما اتضح عدم استحقاق المبلغ نظرا لصغر الموقع، وأن هناك مشاريع أخرى ثبت عدم وجودها على الإطلاق وتم صرف قيمة تنفيذها للمقاولين.

وخلال التحقيقات أفاد مسؤول بالبلدية عن أحد المشاريع بأنه تم نقله لقرية أخرى إلا أن التحقيقات كشفت زيف ذلك لوجود مقاول مكلف بالعمل على المشروع المشار إليه.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق استند إلى بلاغ من أحد المواطنين اتهم فيه رئيس البلدية، بالتورط في تلك العمليات.

المصدر: "سبق"