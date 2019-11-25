العراق.. اعتقال نائب في المعارضة بتهمة الفساد

أفاد مصدر سياسي عراقي، اليوم الاثنين، بأن نائبا عن تيار الحكمة المعارض اعتقل مساء أمس الأحد بتهمة تتعلق بـالفساد.

وقال لـRT إن "النائب عن تيار الحكمة المعارض محمود الملا طلال اعتقل بتهمة الفساد"، مبيناً أن "عملية الاعتقال تمت في منطقة الجادرية الراقية في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "القوة التي اعتقلت النائب المعارض تابعة لهيئة النزاهة العراقية".

وبحسب معلومات صحفية فإن النائب المعتقل كان في طريقه إلى إحدى القنوات المحلية العراقية للمشاركة في برنامج تلفزيوني.

والملا طلال هو محافظ واسط السابق ووجهت له في أوقات سابقة تهماً بـالفساد.

المصدر: RT