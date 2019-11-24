الملك عبد الله الثاني يبحث الشراكة الاستراتيجية بين عمان وواشنطن مع رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي
Reuters Jordanian Royal Palace
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بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك ميلي، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، خصوصا في مجال التعاون العسكري.
وأعرب الملك، خلال اللقاء الذي جرى في قصر بسمان اليوم الأحد، عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات التنموية والدفاعية.
وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.
وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي.
المصدر: بترا
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