الجيش السوري يوسع انتشاره في ريف الحسكة باتجاه الرقة

وسعت وحدات من الجيش السوري انتشارها في المحور الغربي لناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي باتجاه محافظة الرقة.

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وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش دخلت نقطة جديدة غرب قرية عالية الحسين في الريف الغربي لناحية تل تمر بغية تأمين الاتصال والتواصل البري بين القوات الموجودة في محافظتي الحسكة والرقة و"الدفاع عن الوطن وحماية الأهالي".

وكان الجيش قد وسع الخميس الماضي وجوده في ريف بلدة تل تمر، وثبت عددا من النقاط في قرية تل شاميران لتأمين خطوط الإمداد التي كان قد فتحها بمحاذاة الطريق الدولي الواصل بين الحسكة وحلب قبل أيام، والتي تربط محافظة الحسكة بالمحافظات الأخرى.

المصدر: سانا