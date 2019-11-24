الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقع عقد توسيع محطة محولات "توشكي -2"

وقعت رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي، على عقد مشروع توسيع محطة محولات "توشكي -2 " مع شركة السويدية " D&T".

ويأتي ذلك في إطار جهود السلطات المصرية، لتأمين التغذية الكهربائية بمنطقتي توشكي والعوينات.

وأوضحت مشالي، أن العقد يتضمن تنفيذ توسيع محطة محولات "توشكي -2 " القائمة بمهمات جهد 500 ك. ف من النوع المعزول بالغاز، ومحولتين سعة 750م.ف.أ و4 ممانعات حثية سعة 100م. فار اللازمة لربط محطة محولات "توشكي -2 "، بمحطة محولات "بنبان -3" مع الخلايا اللازمة لتركيب الممانعات.

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وأكدت مشالي أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قد قامت بسرعة إنهاء إجراءات الطرح والتعاقد وفي وقت قياسي لتنفيذ المشروع

وأضافت أن القيمة الإجمالية للعقد، تبلغ حوالى 696 مليون جنيه مصري، يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهرا من تاريخ توقيع العقد.

القاهرة - ناصر حاتم