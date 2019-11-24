نفذ مطار الأقصر الدولي في مصر تجربة طوارئ واسعة لحادث انحراف طائرة، وذلك لرفع كفاءة المطارات والالتزام بتنفيذ تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني.

وبدأت التجربة، بإطلاق إشارة الطوارئ من برج المراقبة الجوية وعمليات المطار وتداول البلاغ من الجهات المعنية بإدارة الأزمات في المطار والجهات الخارجية المختصة، وتمت الاستجابة في وقت قياسي من قوات الإطفاء والإنقاذ، وتوجه مركز القيادة المتحرك لقيادة الحادث مع فتح مركز عمليات الطوارئ الثابت لقيادة الحدث خارجيا وداخليا، وتفعيل مخطط سريان البلاغ لاستدعاء جميع عناصر الدعم الداخلي من المطار والخارجي من محافظة الأقصر، من إسعاف وإطفاء مع غلق المحاور المرورية المؤدية إلى المستشفيات مع تجهيز مستشفيات الأقصر لاستقبال جميع الحالات من إصابات ووفيات.

وأشاد الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، بمستوى التدريب الذي وصل إليه العاملون بمطار الأقصر الدولي وجميع الجهات المتعاونة، وبمستوى التعاون والتنسيق بين المطار والجهات المعنية بالمحافظة لاحتواء الأزمة، مضيفاً أن تجربة الطوارئ واسعة النطاق تُنفذ كل عامين مع الحرص على زيادة درجة الصعوبة والتحدي في كل مرة وتأتى هذه التجربة في صدارة تجارب الطوارئ التي تتعامل مع الأشلاء وحطام الطائرة بعد تحطمها.

ومن جانبه أشاد اللواء عماد أبو العزائم، سكرتير عام محافظة الأقصر بنجاح التجربة وقدرة الأجهزة التي شاركت في مواجهة الأزمة، حيث قام كل جهاز بتقديم المساعدة المطلوبة منه في مواجهة الأزمة، كما قامت قوات الحماية المدنية والإطفاء وفرق الإسعاف والحريق وأجهزة المطار والحجر الصحي ولجنة تحقيق الحوادث بتنفيذ مهامها في وقت قياسي.

القاهرة - ناصر حاتم