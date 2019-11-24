بعد رفض دفع غرامة التعزير.. " تحرير الشام" تعتزم تطبيق حد "الحرابة" بحق 30 متهما

أفادت مصادر مطلعة لـ"المرصد السوري" اليوم الأحد، بأن هيئة تحرير الشام تعتزم تنفيذ حد الحرابة بحق 30 متهما بقضايا خطف وقتل وغيرها.

وأكدت مصادر موثوقة، أن من بين هؤلاء الأشخاص الثلاثين، أجبروا على الاعتراف بجرائم من بينها قطع طرقات وخطف وقتل، وذلك بعد تعرضهم للتعذيب على أيدي محققي "تحرير الشام".

وقالت المصادر إن القاضي هو "أبوعزام الجزراوي" سعودي الجنسية، هو مسؤول عن الملف الأمني، ويطلق أحكاما قاسية وتعسفية، كما أن المحاكم التي تجري بحق المتهمين تكون سرية دون حضور ذوي المتهم أو حتى توكيل محام له، ما يضع إشارات استفهام عما تريد إخفاءه هذه المحاكم عن الأهالي وعامة الشعب، وهو ما يعتقد بتورط كبار قيادات في "تحرير الشام" ضمن هذه الأعمال،

وأشار المرصد إلى أنه حصل على أسماء عدد من المتهمين بتلك الجرائم من بينهم نحو 10 أشخاص من ريف إدلب.

وأفادت مصادر أهلية بأن هيئة تحرير الشام طلبت من ذوي بعضهم مبالغ خيالية تصل إلى 300 ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عنهم، إلا أن ذويهم رفضوا دفع المبلغ.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الانسان