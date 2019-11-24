مسؤول مصري يوضح حقيقة رفع قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان في الجيزة

أكد محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في مصر، أنه لا زيادة بقيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة، وستبقى 5 جنيهات فقط، للمواطنين طيلة الأسبوع عدا يوم الثلاثاء.

وأعاد رجائي إلى الأذهان، أن يوم الثلاثاء هو يوم عطلة في حديقة الحيوانات في الجيزة.

وحول ما أثير عن زيادة قيمة التذكرة إلى 65 جنيها، أكد رجائي أن ذلك سيكون يوم الثلاثاء، وهو يوم الإجازة الأسبوعي للحديقة، وهذه التعريفة مخصصة لشركات السياحة والمدارس الخاصة.

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وقال إن مجلس إدارة الحديقة، قرر هذه الزيادة بناء على طلب بعض الشركات التي ترغب في زيارة الحديقة يوم الإجازة وهي خالية من الزائرين، وإن هذا المبلغ يشمل دخول الحديقة والمتحف وسيتم استغلاله في تطوير الحديقة وتحسين خدماتها.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في مصر، أنه لن يتم فتح أبواب الحديقة يوم الإجازة إلا بناء على طلبات مسبقة من الشركات والمدارس ومن منظمي الرحلات الجماعية.

القاهرة – ناصر حاتم