الحكيم يبحث مع السفير الروسي لدى بغداد الملفات الاستراتيجية بين البلدين

بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الأحد، مع السفير الروسي لدى بغداد، ماكسيم ماكسيموف، تعزيز العلاقات العراقـية-الروسية، وبخاصة في الملفات ذات الطابع الاستراتيجي.

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وذكر بيان للخارجية العراقية، أن الحكيم "دعا إلى العمل باتجاه تفعيل تبادل المصالح المشتركة في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الاقتصاد، والمجال الخدمي".

وأضاف البيان، أن "الوزير أعرب عن تطلعه لفتح آفاق تعاون جديدة، وسعي الحكومة الجاد لاستطلاع آفاق التعاون المستقبلية بما يحقق الازدهار لكلا البلدين".

وتربط العراق وروسيا منذ عهد الاتحاد السوفيتي علاقات وثيقة متميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري-التقني وإنتاج النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والري، بالإضافة إلى التعاون في مجال الثقافة والعلوم.

وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي السابق والعراق في سبتمبر 1944، ثم انقطعت في يناير عام 1955 بمبادرة من الحكومة العراقية، واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية في يوليو عام 1958.

وللعراق سفارة في موسكو، كما لروسيا سفارة في بغداد، وقنصليتان واحدة في البصرة وأخرى في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

المصدر: موقع وزارة الخارجية العراقية "فيسبوك"