الطيب عبد الرحيم ينفي تصريحات أن "فتح" سترشح بديلا للرئيس عباس لاعتبارات صحية وعمرية وسياسية

نفى الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بشكل قاطع أن يكون قد أدلى بأي تصريحات حول الانتخابات الفلسطينية ومرشح حركة "فتح" للانتخابات.

وقال عبد الرحيم إن "هذا اختلاق وتزوير وكذب وافتراء لا أساس له من الصحة"، داعيا كافة وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة عند نقل التصريحات وتداول المعلومات، بحسب ما جاء على موقع وكالة "وفا".

إقرأ المزيد

وكانت مواقع فلسطينية نقلت عن عبد الرحيم قوله، إن هناك رؤية داخل حركة فتح لترشيح شخصية جديدة في أي انتخابات قادمة بدلا من الرئيس محمود عباس، مضيفا أنه "من الخطأ ترشيح أبو مازن مجددا لاعتبارات عمرية وصحية وسياسية وتنظيمية".

المصدر: وكالة معا + سما الإخبارية