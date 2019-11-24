لقيت طفلة مصرعها وأصيب 17 طفلا بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" في ريف دير الزور الشرقي بسوريا.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية السورية للأنباء عن معاون مدير مشفى الأسد بدير الزور، عصام العرفي، قوله، إنه وصل إلى مشافي دير الزور ظهر اليوم الأحد جثمان طفلة و17 طفلا مصابا بجروح متفاوتة، اثنان منهم بحالة حرجة نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في قرية الطيبة.

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وأشار العرفي إلى أن الإصابات التي تعرض لها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاما ناتجة عن شظايا في مختلف أنحاء الجسم، جراء انفجار لغم في إحدى زوايا حديقة المدرسة في القرية.

المصدر: سانا