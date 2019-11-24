وزير الدفاع المصري يلتقي وكيل وزارة الدفاع الأمريكية

أفادت القوات المسلحة المصرية بلقاء جمع وزير الدفاع محمد زكي، ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات جون رود، ناقشا خلاله عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي، إنه جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع "في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة في القضاء على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار".

#المتحدث_العسكرى : الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات ... pic.twitter.com/9kelULpSMe — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) 24 ноября 2019 г.

المصدر: القوات المسلحة المصرية