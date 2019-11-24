هاجم أهالي مدينة تل أبيض بشمال سوريا مقرا لعناصر الفصائل السورية الموالية لتركيا، وأضرموا النيران فيه ما أسفر عن مقتل 3 عناصر في الحريق.

ونقلت وكالة أنباء "هاوار" الكردية عن مصدر محلي قوله، إن الحادثة جاء كرد فعل من سكان حي الجسر بالمدينة على إقدام أفراد من فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا على التحرش بنساء من الحي مما أثار غضب المدنيين.

وأشارت الوكالة إلى أن مدينة تل أبيض تشهد فلتانا أمنيا منذ سيطرة القوات التركية وحلفائها عليها يوم 13 أكتوبر الماضي في إطار عملية "نبع السلام"، حيث تشهد المدينة بين الحين والآخر تفجيرات وعمليات سلب ونهب وخطف إلى جانب التحرش والاغتصاب بحق النساء.

المصدر: هاوار