ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق تزور الجرحى

زارت جينين هينيس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، المتظاهرين الجرحى في مستشفى الكندي ببغداد.

وكتبت هينيس في تغريدة لها على "توتير"، اليوم الأحد، أنها تبادلت "أطراف الحديث المؤثر مع المتظاهرين السلميين الجرحى العازمين على تحقيق الحرية والكرامة".

Visit to al-Kindi hospital: moving conversations with injured peaceful protesters determined to achieve freedom and dignity. Greatest respect for medical staff working tirelessly under difficult circumstances. #Iraq#Baghdadpic.twitter.com/EhjzcMglFO — Jeanine Hennis (@JeanineHennis) November 24, 2019

وعبرت الممثلة الأممية عن "احترامها العميق للكادر الطبي الذي يعمل بلا كلل في ظل ظروف صعبة".

وكانت الأمم المتحدة قد دعت السلطات العراقية يوم 20 نوفمبر، إلى إصلاح انتخابي، وإيجاد "حلول تشريعية تلبي دعوات الشعب لإجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة".

المصدر: RT