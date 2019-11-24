 
مباشر

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق تزور الجرحى

أخبار العالم العربي

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق تزور الجرحى
Twitter @JeanineHennis
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ms1t

زارت جينين هينيس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، المتظاهرين الجرحى في مستشفى الكندي ببغداد.

وكتبت هينيس في تغريدة لها على "توتير"، اليوم الأحد، أنها تبادلت "أطراف الحديث المؤثر مع المتظاهرين السلميين الجرحى العازمين على تحقيق الحرية والكرامة".

وعبرت الممثلة الأممية عن "احترامها العميق للكادر الطبي الذي يعمل بلا كلل في ظل ظروف صعبة".

وكانت الأمم المتحدة قد دعت السلطات العراقية يوم 20 نوفمبر، إلى إصلاح انتخابي، وإيجاد "حلول تشريعية تلبي دعوات الشعب لإجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا