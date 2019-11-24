مصر.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "داعش ولاية سيناء"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل النظر في محاكمة 12 متهما بالانضمام إلى تنظيم "داعش ولاية سيناء" حتى جلسة 30 نوفمبر الجاري.

ووفقا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، فقد كانت النيابة العامة، قد أحالت القضية إلى المحاكمة، والتي تضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهما واحدا "مخلى سبيله" بتدابير احترازية، حيث يواجهون اتهامات بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث "أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى الثاني من يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

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وأضافت النيابة أن "المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة حملت اسم ولاية سيناء تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها".

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وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين "الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير".

وذكرت النيابة في أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

المصدر: "الشروق"