"فتح": لا بد من ضرب كل الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي بعرض الحائط

أكد محمود العالول، نائب رئيس حركة "فتح" الفلسطينية، ضرورة ضرب كل الاتفاقات التي عقدت مع الجانب الإسرائيلي بعرض الحائط، من أجل "حماية قضيتنا الوطنية ومستقبل أطفالنا".

وقال العالول في حديث إذاعي إن "الحركة والقوى الوطنية وضعت برنامجا نضاليا ومخطط حراك ميداني على كافة الأصعدة خلال الفترة المقبلة من أجل تصعيد عملية التصدي للاحتلال في ظل الانتهاكات غير المسبوقة بحق شعبنا، مشددا على أنه لا يمكن على الإطلاق الاستمرار بهذه المعادلة القائمة".

وأضاف العالول، أن "الإدارة الأمريكية برئاسة (دونالد) ترامب وحكومة الاحتلال عبارة عن مجموعة عصابات يصدرون ويرتكبون العديد من الجرائم ضد شعبنا والتي وصلت حد القتل".

وأكد العالول أن "القيادة في سياق الذهاب إلى إنهاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في ظل الجرائم والانتهاكات المتواصلة ضد شعبنا"، مشددا على "ضرورة تغيير الوضع الراهن لحماية قضيتنا الوطنية ومستقبل أطفالنا، ولذلك لا بد من الضرب بعرض الحائط لكل الاتفاقات التي عقدت مع الجانب الإسرائيلي".

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وأشار إلى انه "تزامنا مع الحراك السياسي الذي تقوم به القيادة ستكون سياسة مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كافة محافظات الوطن مسألة دائمة لن تقتصر على يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين".

هذا ودعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى يوم غضب في كافة المناطق الفلسطينية، بعد غد الثلاثاء، تنديدا بالقرارات الأمريكية بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها اعتبار المستوطنات شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي.

كما دعت الفصائل في بيانات منفصلة، "كوادرها والمواطنين إلى المشاركة في هذه الفعاليات للتعبير عن رفض شعبنا لكافة المخططات الصهيوأميركية بحق القضية الفلسطينية".

المصدر: قدس نت"