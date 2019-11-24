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بالصور.. سيناتور أمريكي يزور منزل ناشط بحريني مسجون

أخبار العالم العربي

بالصور.. سيناتور أمريكي يزور منزل ناشط بحريني مسجون
Reuters Aaron P. Bernstein REUTERS 3
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زار السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس ميرفي أثناء تواجده في المنامة منزل الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب المسجون منذ يونيو 2016.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الأحد صورا تظهر ميرفي الذي وصل البلاد لحضور مؤتمر "حوار المنامة"، وهو يزور منزل عائلة الناشط المسجون، ويتحدث مع نجله آدم نبيل رجب.

بالصور.. سيناتور أمريكي يزور منزل ناشط بحريني مسجون
AP

بالصور.. سيناتور أمريكي يزور منزل ناشط بحريني مسجون
AP

وحكم القضاء البحريني على رجب في فبراير 2018 بالسجن خمس سنوات لإدلائه بتعليقات وآراء معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكّرت الوكالة بأن سجن الناشط استدعى انتقادات دولية واسعة، وهو رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" المحظور في المملكة وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ونائب الأمين العام لـ"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" ورئيس "مركز الخليج لحقوق الإنسان".

 

المصدر: أسوشيتد برس

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