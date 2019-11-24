تعهد حزب العمال البريطاني المعارض بفرض حظر فورا على تصدير السلاح إلى السعودية وإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات التي ستجري في المملكة المتحدة في 12 ديسمبر المقبل.

وأعلن الحزب اليساري في بيان انتخابي نشره في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن عزمه "تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية والتي قد تستخدم في اليمن وإلى إسرائيل لاستخدامها السلاح ضد المدنيين الفلسطينيين".

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كما وعد الحزب بإجراء إصلاح جذري لنظام تصدير الأسلحة البريطانية إلى دول أخرى كي "لا يعود بإمكان وزراء مرة أخرى تجاهل استخدام أسلحة بريطانية الصنع في استهداف مدنيين أبرياء".

وأكد الحزب نيته الاعتراف فورا بدولة فلسطين في حال توليه مقاليد الحكم، مبديا تأييده لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويتخذ زعيم حزب العمال جيريمي كوربين مواقف صارمة تجاه إسرائيل، وتعرض في السنوات الأخيرة لهجمات متكررة من قبل الأوساط اليهودية بسبب "معاداة السامية".

المصدر: وكالات