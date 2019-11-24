موقع "مدى مصر": الأمن اقتحم مكتبنا وفريقنا محتجز بالداخل

نشر موقع "مدى مصر" تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد، قال فيها إن قوات أمن بزي مدني اقتحمت مكتبهم في القاهرة.

وأضاف في التغريدة أن فريق العمل محتجز داخل المكتب وهواتفهم مغلقة.

اقتحمت قوات أمن بزي مدني مكتب "مدى مصر" منذ قليل في القاهرة. فريق "مدى" في هذه اللحظات محتجز داخل المكتب، وهواتفهم مغلفة.

سنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل pic.twitter.com/EEyqJDL1de — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) 24 novembre 2019

وأفاد موقع "مدى مصر" في تغريدة ثانية بأنه تم منع المحامي محمود عثمان من دخول مكتب، مشيرا إلى أن ممثلان من السفارة الفرنسية توجه إلى مقر وجود الصحفيين والعاملين.

وكان الموقع نفسه قد أفاد بأن السلطات المصرية اعتقلت في الساعات الأولى من صباح السبت الصحفي شادي الزلط، المحرر الإخباري في "مدى مصر".

وقال في بيان "قبض على زميلنا شادي زلط من منزله يوم السبت 23 نوفمبر الجاري في الساعات اﻷولى من الفجر.. إذ طرق أربعة ضباط أمن في ملابس مدنية باب منزل شادي حيث يعيش مع زوجته وابنته.. وقال الضباط إنهم حضروا من أجله دون أن يفصحوا عن هوياتهم أو يظهروا أمر ضبط وإحضار بينما بقي عدد آخر من عناصر اﻷمن المسلحة خارج المنزل".

وأضاف أن الشرطة صادرت جهازي كمبيوتر شادي وزوجته، مشيرا إلى أن قوات الأمن عادت بعد دقائق وطلبت هاتفه وصادرته.

وبين موقع "مدى مصر" أن قوات الأمن أخبرت زوجته أنه في طريقه إلى مديرية أمن الجيزة، مؤكدين أنهم لا يعلمون مكان احتجازه حتى الآن.

URGENT: Statement regarding the arrest of Mada Masr colleague Shady Zalathttps://t.co/S6CC4cx1eOpic.twitter.com/HHcrxYTYHC — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) 23 novembre 2019

المصدر: "مدى مصر"