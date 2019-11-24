العراق.. شرطة البصرة تعلن حالة التأهب القصوى

قال مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، إن شرطة البصرة أعلنت حالة التأهب القصوى، تحسبا لأي طارئ خلال الساعات المقبلة.

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وأفاد المصدر في تصريح لـ"السومرية نيوز" بأن شرطة البصرة دخلت حالة الإنذار القصوى "ج".

وصرح المصدر بأن حالة الإنذار ووفق الأوامر العليا، ستكون حتى إشعار آخر.

وتشهد محافظة البصرة تظاهرات حاشدة بمختلف مناطقها أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية، كما تم حرق عدد من المقار التابعة للأحزاب والحركات السياسية والدوائر الرسمية، فضلا عن قطع الطرق المؤدية إلى الموانئ والحقول النفطية.

وكان مراسلنا قد أفاد بتجدد الاحتجاجات في محافظة البصرة جنوبي البلاد، وأشار إلى قطع المحتجين بعض الطرق، أبرزها الطريق المؤدي إلى مصفاة البصرة".

وبين أن هناك دعوات لإضراب عام في المحافظة.

المصدر: RT + "السومرية نيوز"