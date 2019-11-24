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مصر.. محاكمة 8 موظفين بسكك الحديد إثر تحرك قطار بلا سائق

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مصر.. محاكمة 8 موظفين بسكك الحديد إثر تحرك قطار بلا سائق
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أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر، بإحالة 8 عاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة بتهمة عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة، مما عرض حياة المواطنين للخطر في الـ28 من أكتوبر الماضي.

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وكشفت التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين، عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسؤولية المتهمين عن ترك مقصورة القيادة بالقطار رقم 415 دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج مما مكن مجهولا من العبث بالقطار وتحريكه دون سائق معرضا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر.

المصدر: "مصراوي"

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