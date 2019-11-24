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واشنطن تطلق عملية كبيرة مع "قسد" ضد "داعش"

أخبار العالم العربي

واشنطن تطلق عملية كبيرة مع
Reuters Rodi Said
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أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن عن تنفيذه أكبر عملية مشتركة مع المقاتلين الأكراد في سوريا منذ قرار الرئيس دونالد ترامب سحب قوات بلاده عن الحدود السورية التركية.

وأكد التحالف حسب وكالة "أسوشيتد برس" أن مئات مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" شاركوا في العملية التي نفذت ضد تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور وأدت إلى أسر عشرات المسلحين.

وبالتزامن مع ذلك، صرّح قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي على هامش "حوار المنامة"، بأنه من المتوقع أن يستأنف نحو 500 جندي أمريكي شرق الفرات العمليات ضد "داعش" في الأيام والأسابيع المقبلة بالتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" حتى تطهير كامل الفرات" من فلول التنظيم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس المفاجئة إلى العراق حيث جدد التزام الولايات المتحدة بتحالفها مع الأكراد في سوريا والعراق.

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المصدر: وكالات

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