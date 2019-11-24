مراسلنا: تجدد الاحتجاجات في البصرة ومحتجون يقطعون بعض الطرق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بتجدد الاحتجاجات في محافظة البصرة جنوبي البلاد، فيما أشار إلى قطع المحتجين بعض الطرق.

وقال إن "المحتجين قطعوا طرقا داخلية في المحافظة، أبرزها الطريق المؤدي إلى مصفاة البصرة"، مبينا أن "هناك دعوات لإضراب عام في المحافظة".

وأضاف أن "تلامذة وطلبة بعض المدارس التي تجددت فيها الاحتجاجات غادروا مدارسهم وعادوا إلى منازلهم".

وتشهد محافظة البصرة مثل بقية المحافظات العراقية احتجاجات منذ الأول من أكتوبر الماضي، والبصرة مدينة معروفة بثروتها النفطية التي تغذي 80% تقريباً من موازنة العراق المالية.

المصدر: RT