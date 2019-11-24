العراق.. قتلى وجرحى في احتجاجات ليلية بذي قار
Reuters THAIER AL-SUDANI
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أفاد مراسلنا في العراق بسقوط قتلى وجرحى في الاحتجاجات التي شهدتها محافظة ذي قار جنوبي العراق الليلة الماضية.
وذكر مصدر طبي في ذي قار أن "ثلاثة قتلى و45 جريحا على الأقل سقطوا في الصدامات التي شهدتها المحافظة أمس"، وأن "القتلى سقطوا بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل قوات مكافحة الشغب".
وأضاف المصدر أن "مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار استقبل العشرات من الجرحى الذين سقطوا في احتجاجات الأمس"، مشيرا إلى أن "بعض الحالات خطرة".
المصدر: RT
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