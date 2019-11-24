السودان.. تجمع المهنيين يجادل البرهان حول مصير البشير والدعم الإماراتي السعودي

انتقد تجمع المهنيين السودانيين تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، التي تحدث فيها عن عدم تسليم الرئيس السابق عمر البشير لمحكمة لاهاي، وعن دعم السعودية والإمارات للسودان.

واعتبر تجمع المهنيين في بيان صدر عنه أمس السبت، أن البرهان استبق التشاور الجاري حول أفضل السبل لضمان عقاب الرئيس السابق عن جرائم نظامه في دارفور، ووصف ذلك الاستباق بـ"غير المقبول".

وأكد البيان أن "مصير البشير يقرره أصحاب الحق، والقرار بشأن محاكمة المخلوع عن جرائم دارفور لن يكون سوى ترجمة لما يرضي ذوي الضحايا وعموم النازحين"، مشيرا إلى أنه "ما لم يطمئن المتضررون إلى قدرة القضاء السوداني، ولو بصيغة هجينة مع المحكمة الجنائية الدولية، سيرسل البشير، مقرنا بالأصفاد إلى لاهاي، صاغرا ذليلا تشيّعه اللعنات".

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كما انتقد البيان تصريح البرهان عن الدعم السعودي والإماراتي منذ استقلال السودان، معتبرا أن هذا التصريح "ذاهل عن واقع الحال ومستغرب، لأن تاريخ السودان الطويل في رفد هذه البلدان، بالخبرات والمعينات معلوم حتى لدى قياداتهم ومواطنيهم".

وشدد البيان، على أن "شعب السودان عبر ثورة ديسمبر الغراء انتزع سيادته بيديه..، لم يدعمه سوى توقه للانعتاق والتضامن المعنوي من الشعوب ذات الضمير الحي".

وأشار البيان إلى أنه "لا كبير على المراجعة"، مطالبا مسؤولي الحكومة بالالتزام بـ"مبادئ الثورة، ونضالات الشعب السوداني".

المصدر: RT