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نائب مقرب من دوائر صنع القرار في مصر يتوقع تعديلات وزارية في القريب العاجل

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نائب مقرب من دوائر صنع القرار في مصر يتوقع تعديلات وزارية في القريب العاجل
Globallookpress
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توقع الإعلامي والنائب المقرب من دوائر صنع القرار في مصر مصطفى بكري، أن تجري تعديلات وزارية في القريب العاجل.

ونشر بكري في تغريدات له على "تويتر" كلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم وقوله على المائدة المستديرة إنه "يأسف لفشل الحكومة في جذب الاستثمارات العالمية، هو مواجهة صريحة للمقصرين، وأعتقد أنه مؤشر على مواجهة هذا الأمر في التعديل الوزاري القادم. نحن في حاجه إلى هيئة عليا للاستثمار يترأسها رئيس الوزراء بنفسه وتضم عددا من الخبرات وكبار المسؤولين لوضع الخطط الكفيلة بجذب الاستثمارات إلى مصر، لقد وفرت الدولة بنية تشريعية وبنية تحتية جاذبة، إذن أين الخلل، التغيير بات ملحا لكل المقصرين".

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يذكر أن تسريبات صحفية ومصادر متطابقة تحدثت عن تغيير وزاري وشيك بمصر يضم عشرة وزراء لم يؤدوا الواجبات المناطة بهم على الوجه الأكمل منهم وزراء الصحة والتعليم والقوى العاملة والسياحة فضلا عن أربعة محافظين على رأسهم محافظا بني سويف والبحر الأحمر، وهي تسريبات لم تنفها أو تؤكدها مصادر حكومية رسمية.

القاهرة - ناصر حاتم

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