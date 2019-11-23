أهدى رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كتابه الفني "Work"، الذي يتضمن مجموعة من أعماله الفنية، أثناء حضوره مسابقات الـ"فورمولا إي" في المملكة.

وغرد رئيس الوزراء الألباني، قائلا: "في الرياض مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة التقدم المحرز في بعض الاستثمارات المهمة في السياحة والبنية التحتية والثقافة".

Në Riad me Princin e Kurorës Muhammed Bin Salman, për të diskutuar mbi ecurinë e përgatitjeve të disa investimeve të rëndësishme në turizëm, infrastrukturë dhe kulturë🤝 pic.twitter.com/0lHjXHHtrD — Edi Rama (@ediramaal) 22. november 2019

وعرف عن رئيس الوزراء الألباني حبه للفن والرسم، بالرغم من انشغاله بعمله السياسي، إذ لا تنفصل حياته الفنية عن السياسية، حيث اعتاد أثناء المكالمات الهاتفية، والاجتماعات، عمل رسومات وألوان مائية على نسخ من جداول أعماله، والمسودات، والقصاصات.

ويحتوي الكتاب الذي نشر مؤخرا على رسومات ومنحوتات من السيراميك، كما يتألف من أكثر من 700 من رسومات "راما"، إلى جانب مقالات عن أعماله، وحوار أجري معه.

في الدرعية التاريخية، رئيس الوزراء الألباني والفنان @ediramaal يهدي قائد نهضتنا الثقافية، كتابه "Work" الذي يضم مجموعة من أعماله. pic.twitter.com/yo0dWFm703 — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) 23. november 2019

من جانبه، غرد وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله آل سعود، معلقا على الإهداء: "في الدرعية التاريخية، رئيس الوزراء الألباني والفنان إيدي راما يهدي قائد نهضتنا الثقافية كتابه Work الذي يضم مجموعة من أعماله".

المصدر: سبق