صحيفة: ترامب ونتنياهو قادتهما قوتهما وشهوتهما للسلطة والمال للفساد ومواجهة العزل والمحاكم

تساءلت صحيفة Washington Examiner، عن الدروس التي يمكن استخلاصها من تمسك كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسلطة.

وقالت الصحيفة في مقال إن كل حكومة وسلطة يمكن أن تواجه في مرحلة ما فسادا سياسيا، سواء أكان ذلك بسبب انعدام المساءلة أو عدم وجود نظام، أو كليهما.

وقالت إن كلا من "الولايات المتحدة وإسرائيل تواجه حاليا هذه المعضلة، بعد توجيه الاتهام إلى نتنياهو، بثلاث تهم منفصلة تتعلق بالفساد، وهنا في الولايات المتحدة ، بدأ الرئيس ترامب يقترب من العزل".

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وأضافت أنه "بينما ينبغي النظر في الأسس الموضوعية للقضايا المرفوعة ضد ترامب ونتنياهو ومناقشتها، يبرز هناك شيء واحد، أن هذين الرجلين قويين وطموحين، ويبدو أنهما عبرا الخط الرفيع الذي يحول دون تحول الطموح إلى فساد".

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من جانبها، دعت صحيفة "نيويورك تايمز"، الإدارة الأمريكية، للتخلي عن محاولة إنقاذ نتنياهو، والاهتمام أكثر بمشاكلها الداخلية.

ووصفت الصحيفة الأمريكية تصريحات وزير الخارجية، مايك بومبيو، حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية باعتبارها شرعية، قائلة إنها "محاولة يائسة لإنقاذ نتنياهو صديق ترامب وأيضا لتوسيع القاعدة الانتخابية" للرئيس الأمريكي.

المصدر: وسائل إعلام