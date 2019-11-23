البحرية الليبية تنقذ 99 مهاجرا قبالة سواحل طرابلس

تمكنت البحرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، من إنقاذ حياة 99 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة الخمس غرب البلاد​​​.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، العميد مسعود إبراهيم مسعود عبد الصمد، لوكالة "سبوتنيك"، إن "حرس السواحل تلقى نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، وبعد ذلك أبحر زورق عسكري في مهمة بحث وإنقاذ يوم الخميس الماضي 21 نوفمبر 2019، وتمكن من إنقاذ 99 مهاجرا غير شرعي شمال غرب الخمس".

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وأشار الناطق، إلى أنه "سيتم تسليم المهاجرين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفي حال رفض الجهاز ذلك، سيتم إخلاء سبيلهم لأننا لا نملك أمكانية إيوائهم في مركز الإنزال ونقاط الإنزال التابعة لحرس السواحل مصممة لتقديم المساعدة الطبية والإنسانية لفترة محددة لا تتجاوز ساعتين لذلك نضطر لإخلاء سبيلهم".

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة يأتون من مصر وتشاد وغيرها عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة غير الشرعية نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

المصدر: سبوتنيك