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الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة فوق الحدود مع غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة فوق الحدود مع غزة
AFP SAID KHATIB
صورة من الأرشيف
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قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة مسيرة صغيرة بالقرب من السياج الأمني على الحدود مع قطاع غزة.

وأفادت القناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلي، بأن الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق الحدود، اليوم السبت، قبل أن يتم إسقاطها. وعثر الجنود على حطامها على الأراضي الإسرائيلية، لكن المتحدث باسم الجيش لم يؤكد صحة هذه التفاصيل.

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وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الطائرة المسيرة لم تحمل متفجرات أو أي مواد خطيرة.

يذكر أنه خلال الشهر الأخير، قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرتين مسيرتين من قطاع غزة، وذلك في حادثين منفصلين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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