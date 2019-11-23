أربيل: زيارة بينس لكردستان العراق دليل على الدعم الأمريكي للبلاد

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، خلال استقباله مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي في أربيل، أن الزيارة "دليل" على دعم واشنطن للعراق والإقليم.

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وقال بارزاني، خلال اجتماعه مع بنس: "أود أن أرحب بنائب الرئيس الأمريكي باسم إقليم كردستان بجميع مكوناته، وزيارته إلى أربيل والعراق، وتوقيت هذه الزيارة دليل على دعم العراق وإقليم كردستان".

وأضاف: "أرغب أن أشكر الولايات المتحدة الأمريكية باسم شعب كردستان بجميع مكوناته، على دعمها لنا خلال الحرب على إرهابيي داعش، فبدون دعمكم لم يكن ممكنا تحقيق ما وصلنا إليه اليوم، نحن نشكركم على كل الدعم والمساعدة الذي قدمتموه لإقليم كردستان وللعراق".

وتابع: "أبلغوا تحياتنا لسيادة الرئيس ترامب، ونأمل في تعزيز العلاقات القائمة بين الإقليم والولايات المتحدة في جميع المجالات".

#BREAKING: US Vice President Mike Pence met with #Kurdistan Region President Nechirvan Barzani in Erbil earlier today.



📸 Rudaw pic.twitter.com/YzaTXENVfa — Rudaw English (@RudawEnglish) 23. november 2019

وحضر اللقاء رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ونائب رئيس الإقليم مصطفى سيد قادر، ونائب رئيس مجلس الوزراء، قوباد طالباني، ورئيس ديوان الرئاسة فوزي حريري.

ووصل نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس وزوجته، مساء السبت إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق قادمين من الأنبار، حيث زار جنود بلاده في قاعدة "عين الأسد" العراقية.

والتقى نائب الرئيس الأمريكي في القاعدة العسكرية الجنود الأمريكيين والبالغ عددهم 6 آلاف جندي وهنأهم بـ"عيد الشكر"، وقال في تغريدة على "تويتر"، إنه "من دواعي الفخر أن اجتمع مع الجنود والطيارين وقوات المارينز في العراق".

Happy Thanksgiving from Iraq. @SecondLady and I are so honored to be with our Soldiers, Sailors, Airmen, and Marines here in Iraq! We are so proud of you and thankful for you all! pic.twitter.com/bzcM1fGgiG — Vice President Mike Pence (@VP) 23. november 2019

يذكر أنه وفي عام 2018، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقته زوجته ميلانيا زيارة سرية ومفاجئة استغرقت 3 ساعات إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية في الأنبار، التقى خلالها بالقوات الأمريكية المتواجدة هناك دون الاجتماع مع أي مسؤول عراقي، مما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية التي طالبت بإخراج القوات الأمريكية من البلاد.

المصدر: رووداو + تويتر مايك بينس