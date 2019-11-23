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أربيل: زيارة بينس لكردستان العراق دليل على الدعم الأمريكي للبلاد

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أربيل: زيارة بينس لكردستان العراق دليل على الدعم الأمريكي للبلاد
twitter.com/rudawenglish
رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني يستقبل مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي في أربيل
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أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، خلال استقباله مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي في أربيل، أن الزيارة "دليل" على دعم واشنطن للعراق والإقليم.

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وقال بارزاني، خلال اجتماعه مع بنس: "أود أن أرحب بنائب الرئيس الأمريكي باسم إقليم كردستان بجميع مكوناته، وزيارته إلى أربيل والعراق، وتوقيت هذه الزيارة دليل على دعم العراق وإقليم كردستان".

وأضاف: "أرغب أن أشكر الولايات المتحدة الأمريكية باسم شعب كردستان بجميع مكوناته، على دعمها لنا خلال الحرب على إرهابيي داعش، فبدون دعمكم لم يكن ممكنا تحقيق ما وصلنا إليه اليوم، نحن نشكركم على كل الدعم والمساعدة الذي قدمتموه لإقليم كردستان وللعراق".

وتابع: "أبلغوا تحياتنا لسيادة الرئيس ترامب، ونأمل في تعزيز العلاقات القائمة بين الإقليم والولايات المتحدة في جميع المجالات".

وحضر اللقاء رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ونائب رئيس الإقليم مصطفى سيد قادر، ونائب رئيس مجلس الوزراء، قوباد طالباني، ورئيس ديوان الرئاسة فوزي حريري.

ووصل نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس وزوجته، مساء السبت إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق قادمين من الأنبار، حيث زار جنود بلاده في قاعدة "عين الأسد" العراقية.

والتقى نائب الرئيس الأمريكي في القاعدة العسكرية الجنود الأمريكيين والبالغ عددهم 6 آلاف جندي وهنأهم بـ"عيد الشكر"، وقال في تغريدة على "تويتر"، إنه "من دواعي الفخر أن اجتمع مع الجنود والطيارين وقوات المارينز في العراق".

يذكر أنه وفي عام 2018، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقته زوجته ميلانيا زيارة سرية ومفاجئة استغرقت 3 ساعات إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية في الأنبار، التقى خلالها بالقوات الأمريكية المتواجدة هناك دون الاجتماع مع أي مسؤول عراقي، مما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية التي طالبت بإخراج القوات الأمريكية من البلاد.

المصدر: رووداو + تويتر مايك بينس

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