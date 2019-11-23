مصر.. القضاء الإداري يرفض دعوى لإسقاط عضوية هيثم الحريري من البرلمان

رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، الدعوى التي رفعها المحامي سمير صبري، لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري من البرلمان.

وقال المحامي طارق العوضة، في بيان، اليوم السبت: "بحمد الله حصلنا اليوم بوصفنا وكلاء عن النائب هيثم ابو العز الحريري على حكم لصالحنا من محكمة القضاء الاداري في الدعوى رقم 29316 لسنة 73 المقدمة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها باسقاط عضوية النائب هيثم الحريري".

وأضاف البيان أن حكم القضاء الإداري، ينص على عدم قبول الدعوى وإلزام سمير صبري بكافة التكاليف والمصروفات.

وقبل فترة، تلقى النائب العام المصري، بلاغا من المحامي محمد حامد سالم، ضد هيثم أبو العز حسن الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب المصري، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.

والحديث يدور عن مقطع صوتي، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، "وفيه تحدث رجل مع سيدة متزوجة. وزعم البعض، أن صوت الرجل يعود للبرلماني المذكور أعلاه، وفيه حاول استدراج المرأة، لمقابلته لممارسة الرذيلة، مستخدما في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة، تلميحا وتصريحا تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة".

القاهرة - ناصر حاتم