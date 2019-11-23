دان ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي، اليوم السبت، زيارة مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي إلى العراق.

وقال الائتلاف في بيان صحفي، إن "الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأمريكي بينس إلى العراق، مخلة بالسيادة الوطنية، وإن بغداد هي عاصمة العراق وليست أربيل".

ورفض ائتلاف العبادي، "قبول الحكومة العراقية بترتيبات هذه الزيارة التي اقتصرت على قاعدة (عين الأسد) وأربيل".

وأشار، إلى أن "قضايا السيادة الوطنية ليست ملكا لأحد ليضحي بها، وكان الأولى رفض الزيارة، في حال لم تراع سيادة الدولة العراقية".

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وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، على أن زيارة مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي إلى العراق متفق عليها.

وذكر المكتب في بيان صحفي، أن "بينس تفقد خلال زيارته قوات بلاده في قاعدة (عين الأسد) العراقية في إطار التحالف الدولي، والذي يقوم بدعم القوات العراقية في محاربة الجماعات المسلحة ومنها داعش".

وأضاف، أنه "من المتفق عليه أن يقوم بزيارة إقليم كردستان العراق وعاصمته أربيل أيضا".

المصدر: RT