نفت "قوات سوريا الديمقراطية" صحة المعلومات التي تفيد بأن الفصائل السورية المشاركة إلى جانب الجيش التركي في معركة "نبع السلام" بشمال شرق البلاد سيطرت على مخيم عين عيسى.

وقالت "قوات سوريا الديمقراطية" عبر وسائل إعلام تابعة لها، إن الاشتباكات بين قواتها والفصائل المعارضة المسلحة الموالية لتركيا لا تزال مستمرة في محيط المخيم من جهة الشمال، مضيفة أنها أسفرت عن سقوط أكثر من 15 قتيلا من جانب الفصائل لحد الآن.

وكانت مواقع إخبارية تداولت خبرا مفاده بأن وحدات "الجيش الوطني السوري" (الجيش السوري الحر) انتزعت السيطرة على المخيم الواقع قرب بلدة عين عيسى بعد إجبار الوحدات الكردية على الانسحاب إلى داخل البلدة.

وذكرت تقارير إخبارية أن الاشتباكات في محيط عين عيسى بمحافظة الرقة بدأت منذ صباح اليوم السبت إثر شن فصائل "الجيش الوطني" هجوما على المنطقة من جهة الشمال من قرية صيدا.

ويقع مخيم عين عيسى على الطريق الدولي "إم 4" الاستراتيجي جنوبي المنطقة الممتدة بين بلدة رأس العين ومدينة تل أبيض الذي تحاول فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا السيطرة عليه.

المصدر: مواقع أخبارية





