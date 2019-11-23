قال وزير النقل الروسي يفغيني ديتريخ، للصحفيين، إنه من المرجح أن لا يتم استئناف رحلات طيران التشارتر، إلى المنتجعات في مصر في 2019.

وذكر أن الجانب الروسي ينتظر من السلطات المصرية، تأكيدا بخصوص حل بعض الملاحظات التي حددها الجانب الروسي بشأن الأمن بمطاري الغردقة وشرم الشيخ.

وقال الوزير اليوم على هامش مؤتمر حزب "روسيا الموحدة": "انطلاقا من تحليل الوضع القائم، واستنادا إلى دراساتنا المشتركة مع الشركاء المصريين، في عام 2019، على الأرجح لن يتم استئناف الرحلات الجوية المذكورة".

وأضاف ديتريخ: "تمت صياغة مجموعة من الأسئلة وتوجيهها إلى الجانب المصري في الصيف الماضي، وهي تتعلق بضمان الأمن في مطاري الغردقة وشرم الشيخ. وحتى يتسنى لنا المضي قدما، في مجال استئناف الرحلات الجوية، نحتاج إلى تأكيد من الجانب المصري بشأن دراسة هذه القضايا، وبالذات إلى حل وإزالة كافة الملاحظات التي حددناها".

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وتابع الوزير الروسي القول: "وبعد حصولنا على الرد من الجانب المصري، سنقوم بتجهيز وإيفاد فريق من المفتشين على وجه السرعة إلى مصر للتحقق من ذلك".

المصدر: نوفوستي