طالبت البعثة اليمنية الدائمة لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بإدانة قرار السلطات الإيرانية الاعتراف بممثل عينته جماعة "أنصار الله" الحوثية سفيرا لليمن لدى طهران.

ووجهت البعثة رسالة لمجلس الأمن الدولي في إطار إجراءات اتخذتها وزارة الخارجية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، عقب إصدارها بيانا نددت فيه باعتراف طهران بالممثل الحوثي، إبراهيم محمد الديلمي، سفيرا لديها وتسليمه المقار الدبلوماسية والممتلكات والمحفوظات التابعة للجمهورية اليمنية.

وشددت البعثة في الرسالة على أن القرار الإيراني "يمثل خرقا لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216"​​​، وفق ما نقلته وكالة "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية.

واعتبرت أن "ما قام به النظام الإيراني يهدف لإحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعى مواجهته من قبل مجلس الأمن حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية".

ودعت البعثة المجتمع الدولي إلى "الدفاع عن قواعد القانون الدولي"، واصفة الأمر بأنه "مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

يأتي ذلك بعدما تسلم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء الماضي أوراق اعتماد السفير المعين من الحوثيين لدى طهران.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت في الـ17 من أغسطس الماضي، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، "أصدر قرارا جمهوريا بتعيين إبراهيم محمد الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

بعد ظهر اليوم أثناء تقديم نسخة من أوراق الإعتماد لمعالي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف pic.twitter.com/Jiw8krK4sv — إبراهيم محمد الديلمي (@IbrahAldailami) September 1, 2019

الجدير ذكره أن اليمن كان قد قطع علاقته الدبلوماسية مع إيران في أكتوبر 2015 وطالب حينها السلطات الإيرانية بمراعاة أحكام المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية بطهران وأموالها ومحفوظاتها.

المصدر: وكالات