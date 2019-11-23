العراق.. زيارة بينس متفق عليها لتفقد القوات الأمريكية

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، إن زيارة مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي إلى العراق متفق عليها.

وذكر المكتب في بيان صحفي، أن "بينس تفقد خلال زيارته قوات بلاده في قاعدة (عين الأسد) العراقية في إطار التحالف الدولي، والذي يقوم بدعم القوات العراقية في محاربة الجماعات المسلحة ومنها داعش".

وأضاف، أنه "من المتفق عليه أن يقوم بزيارة إقليم كردستان العراق وعاصمته أربيل أيضا".

وأشار البيان إلى أن نائب الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تناولا خلاله بحث تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، كما بحث الطرفان "التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين".

وبحسب البيان، "نقل بينس تحيات الرئيس الأمريكي ترامب واستمرار التعاون من أجل تطوير العلاقات المتميزة بين الجانبين".

من جهته، هنأ عبد المهدي نائب الرئيس الأمريكي وعائلته بـ"عيد الشكر"، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس ترامب والقوات التي تساهم في تدريب القوات العراقية.

وأكد رئيس الحكومة العراقية، على "أهمية سيادة واستقلال العراق وعلى توفير الأمن والاستقرار للبلاد وحماية مصالح جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم ودياناتهم وحصر السلاح بيد الدولة وتعاون البلدين في إطار الاتفاقيات الاستراتيجية بينهما".

المصدر: RT