 
مباشر

محمد علي الحوثي: منظمات دولية تلاعبت بأموال المانحين

أخبار العالم العربي

محمد علي الحوثي: منظمات دولية تلاعبت بأموال المانحين
Reuters KA//NAD/
محمد علي الحوثي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mru2

اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، محمد علي الحوثي، منظمات دولية عاملة في اليمن بالتلاعب في أموال المانحين.

وأكد الحوثي في تغريدة على "تويتر" وجود "تلاعب كبير لمنظمات دولية (لم يسمها) بأموال المانحين، وعدم قبول تخصيصها لما يخدم المواطن".

وأضاف "كمثال لذلك، هناك مشروع بسكويت تغذية للأطفال تم تحديد أجور نقله داخليا بـ12 مليون دولار، بالإضافة لمشروع آخر قُدم لشراء عكازات بمنحة قدرها 12 مليون يورو، فيما لم تتجاوز قيمة العكازات 100 ألف دولار، والباقي قدمتها المنظمة الدولية نفقات لها".

وأوضح أن "القائمة مليئة بمشاريع استنزاف للمال، وتوجد أدلة توضح ذلك"، داعيا الأمم المتحدة لتشكيل لجنة للاطلاع على الأمر.

من جهتها، اتهمت منظمات أممية في وقت سابق جماعة "أنصار الله" بممارسة انتهاكات بحق العمل الإغاثي، وسرقة المساعدات الموجهة للشعب اليمني.

المصدر: "المسيرة" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا