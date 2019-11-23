محمد علي الحوثي: منظمات دولية تلاعبت بأموال المانحين

اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، محمد علي الحوثي، منظمات دولية عاملة في اليمن بالتلاعب في أموال المانحين.

وأكد الحوثي في تغريدة على "تويتر" وجود "تلاعب كبير لمنظمات دولية (لم يسمها) بأموال المانحين، وعدم قبول تخصيصها لما يخدم المواطن".

هناك تلاعب كبيرللمنظمات باموال المانحين وعدم القبول بتخصيصهالما يخدم المواطن وكمثال

لذلك

مشروع بسكويت تغذيةللاطفال تم تحديداجور نقله داخليا١٢مليون$

مشروع قدم لشراءعكاز بمنحه قدرها١٢مليون يورو قيمةالعكاز مائةالف$ والباقي قدمتهاالمنظمة الدوليةنفقات لها

ندعوالامم لتشكيل لجنةللاطلاع — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 22 novembre 2019

وأضاف "كمثال لذلك، هناك مشروع بسكويت تغذية للأطفال تم تحديد أجور نقله داخليا بـ12 مليون دولار، بالإضافة لمشروع آخر قُدم لشراء عكازات بمنحة قدرها 12 مليون يورو، فيما لم تتجاوز قيمة العكازات 100 ألف دولار، والباقي قدمتها المنظمة الدولية نفقات لها".

وأوضح أن "القائمة مليئة بمشاريع استنزاف للمال، وتوجد أدلة توضح ذلك"، داعيا الأمم المتحدة لتشكيل لجنة للاطلاع على الأمر.

من جهتها، اتهمت منظمات أممية في وقت سابق جماعة "أنصار الله" بممارسة انتهاكات بحق العمل الإغاثي، وسرقة المساعدات الموجهة للشعب اليمني.

المصدر: "المسيرة" + وكالات