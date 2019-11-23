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أنقرة تتهم الأكراد بالوقوف وراء تفجير تل أبيض

أخبار العالم العربي

أنقرة تتهم الأكراد بالوقوف وراء تفجير تل أبيض
Reuters MS/mjb
تفجير في سوريا -أرشيف-
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اتهمت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب العمال الكردستاني"، بتنفيذ التفجير الذي وقع في مدينة تل أبيض شمال سوريا اليوم.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية نشرته "الأناضول"، أن "3 مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" بسيارة مفخخة، استهدف المدنيين في منطقة تل أبيض السورية، وفق معلومات أولية... التنظيم الإرهابي يواصل هجماته التي تستهدف المدنيين الأبرياء".

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود وأحد العاملين في مجال الإنقاذ أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 25 بتفجير السيارة الملغومة.

ووقعت تفجيرات متكررة بسيارات ملغومة في مناطق مدنية مزدحمة وخاضعة لسيطرة قوات مدعومة من تركيا في بلدات أغلب سكانها من العرب.

وتقول القوات التي يقودها الأكراد إن مقاتليها يخوضون حرب عصابات مع القوات التركية وتنفي بالمطلق استهداف المدنيين.

المصدر: وكالات

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