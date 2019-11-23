"سائرون" تتهم رئاسة البرلمان بـ"المماطلة" في استجواب عادل عبد المهدي

اتهمت كتلة "سائرون" النيابية في العراق، رئاسة مجلس النواب بـ"المماطلة" في تحديد جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الكتلة صباح الساعدي، إن "كتلة "سائرون" تقدمت بطلب لاستجواب رئيس الوزراء، لكن هيئة رئاسة مجلس النواب تماطل في تحديد موعد للاستجواب.. الاستجواب يتناول قتل واعتقال المتظاهرين".

وأضاف الساعدي، أن "هيئة رئاسة المجلس تتحمل مسؤولية تأخير تحديد موعد الاستجواب، وهذا يزيد من استمرار قمع المتظاهرين".

وأكد أن "سائرون" والكتل المتضامنة معها لم يتساهلوا في تأخير استجواب رئيس الوزراء ولن نتراجع عن ذلك... على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن يعلم أن تأخير الاستجواب سيدعونا إلى سلوك الطرق الأخرى... القوى السياسية وبقاؤها ليس أقدس من الدم العراقي".

من جهتها، أعلنت كتلة "تحالف القوى" في مجلس النواب العراقي، عن تعليق عضويتها لجلسات البرلمان باستثناء الجلسات التي تشهد عرض القوانين المهمة.

وقالت العضو في التحالف غيداء كمبش في مؤتمر صحفي إن "عدم التزام الحكومة بالإيفاء بتعهداتها في عودة النازحين خارج وداخل البلد إلى مناطقهم، واستمرارها في التدقيق والتصاريح الأمنية والتعسف بحق المواطنين وتعقيدات لا مبرر لها، هو شرعنة للفساد والابتزاز".

المصدر: RT + السومرية نيوز