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بعد عرض مكافأة للقبض عليه.. دحلان يعرض على أردوغان زيارة طبيب

أخبار العالم العربي

بعد عرض مكافأة للقبض عليه.. دحلان يعرض على أردوغان زيارة طبيب
AFP
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علق السياسي الفلسطيني محمد دحلان على خبر تناقلته وسائل الإعلام أمس، أفاد بأن أنقرة أدرجته على قائمتها للإرهاب، وسترصد مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية مقابل القبض عليه.

وفي تعليقه الذي نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال دحلان: "اقترح على أردوغان أن يدفع هذا المبلغ (4 ملايين ليرة تركية، وهو ما يعادل 700 ألف دولار) لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية".

وتتهم السلطات التركية، دحلان المقيم في الإمارات العربية في الوقت الراهن،  بلعب دور كبير في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، وأنه اجتمع مع قيادات من تنظيم فتح الله غولن في صربيا، وساهم في توفير الدعم المالي لهذا التنظيم".

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واتهم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في حوار تلفزيوني خلال الشهر الماضي، دحلان بدعم تنظيم غولن.

المصدر: وكالات

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