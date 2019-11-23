قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحو 500 جندي أمريكي ما زالوا في شرق سوريا

أفاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، بأن نحو 500 جندي أمريكي ما زالوا في شرق سوريا "للتصدي لعمليات داعش التي من المتوقع أن تتصاعد في الأيام القادمة".

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وجاءت تصريحات ماكينزي على هامش فعاليات "مؤتمر حوار المنامة" في دورته الـ15 الذي تنظمه الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

يذكر أن تقريرا صادرا عن البنتاغون أفاد بأن تنظيم "داعش" استغل التوغل العسكري التركي شمال شرق سوريا من أجل إعادة تجميع صفوفه، مرجحا أنه صار بإمكانه تدبير هجمات جديدة ضد أهداف غربية.

المصدر: وكالات