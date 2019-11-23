متظاهرون عراقيون لـRT: لن نفاوض حكومة لم تكشف القناص الذي قتلنا

حاورت RT اليوم السبت مجموعة من متظاهري ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، حول الأنباء التي تشير إلى وجود طلب حكومي للتفاوض مع المحتجين ونشطاء حركة التظاهر.

وقال ثلاثة من نشطاء التنسيقيات لـRT إن "الحكومة العراقية كثيرا ما ترسل لنا أشخاصا ومبعوثين من أجل الدخول في مفاوضات معها، لكننا نرفض ذلك، فنحن لن نتفاوض مع حكومة قتلتنا وقتلت أصدقاءنا ولم تكشف عن القناص الذي أسقط العشرات من الضحايا".

وتساءلوا: "لماذا لم تطلب منا الحكومة في الأيام الأولى الجلوس إلى طاولة واحدة وبقيت تتهمنا بشتى التهم، لماذا الآن عندما زاد الغضب الشعبي عليها بدأت تتودد لنا وتحاول قتل التظاهرات وتسويف مطالبنا؟".

وأشاروا إلى أن "الشخصيات التي التقت ممثلين عن الحكومة خلال الأيام الماضية وادعت تمثيل المتظاهرين، هي شخصيات لا تمثل إلا نفسها ونحن مستمرون في ساحة التحرير لحين إسقاط الحكومة".

المصدر: RT